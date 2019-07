Kim Jong Un hat die jüngsten Raketentests seines Landes als Warnung an Südkorea bezeichnet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA zitierte Nordkoreas Machthaber am Freitag mit den Worten: "Man habe keine andere Wahl, als "unablässig übermächtige Waffensysteme" zu entwickeln, um den "potenziellen und direkten Bedrohungen" aus dem Süden zu begegnen. Die Regierung in Seoul rede zwar vom Frieden, gleichzeitig importiere sie jedoch neue Waffen und halte Militärübungen ab. Nordkorea hatte nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Donnerstag zwei Kurzstreckenraketen getestet. Dies hatte Zweifel an den geplanten Atomgesprächen zwischen den USA und Nordkorea geweckt. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag dem Sender Fox News, er käme mit Kim Jong Un sehr gut klar. Man habe eine Beziehung. Hätte Hillary Clinton die Wahl gewonnen, würde man sich zu diesem Zeitpunkt im Krieg mit Nordkorea befinden. Die Entnuklearisierungsgespräche zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten sind ins Stocken geraten. Ein Gipfel zwischen Trump und Kim in Vietnam war im Februar gescheitert.

