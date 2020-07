Sehen Sie im Video: Präsidentschaftskandidat Joe Biden greift Amtsinhaber Trump wegen Corona an.





Der ehemalige US Präsident Barack Obama unterstützt den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden in einem Kampagnenvideo. Obama und Biden, die als Präsident und Vizepräsident zusammengearbeitet haben, sind darin in einem Gespräch mit gebührendem räumlichem Abstand zu sehen. Sie kritisieren den amtierenden Präsidenten Trump dafür, wie er mit der Coronakrise umgeht. "Können Sie sich vorstellen, dass Sie als Präsident sagen würden 'das ist nicht meine Verantwortung'?" - "Nein, so etwas haben wir nie gesagt." Beide Demokraten veröffentlichen das Video am Donnerstag auf ihren Twitter Accounts, wo Obama aktuell so viele Follower hat wie sonst niemand. "Sie und ich, wir hatten Erfahrung im Umgang mit Gesundheitskrisen. Ich bin mir sicher, dass Sie tatsächlich auf Experten, auf die Wissenschaft hören würden. Wir haben das während der Finanzkrise schon verstanden - man kann die Gesundheit der Bevölkerung und die Wirtschaft nicht voneinander trennen." Trump setzte, ebenfalls auf Twitter, zum Gegenangriff an und tweetete, man sollte nicht vergessen, dass nur die schlechte Arbeit von Obama und Biden dafür gesorgt habe, dass er Präsident werden konnte. Unter den Wählern der Demokraten ist Obama noch immer sehr beliebt. Biden liegt derzeit in Umfragen vor dem Rivalen Trump.