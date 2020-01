In Österreich soll es erstmals eine Regierung mit Beteiligung der Grünen geben. Darauf haben sich die konservative Volkspartei ÖVP und die Grünen verständigt. Dies gaben der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP und Grünen-Chef Werner Kogler am Mittwochabend bekannt. ÖVP-Chef Sebastian Kurz soll erneut Bundeskanzler werden. "Dieser Regierungsverhandlungen, so ehrlich muss ich sein, waren nicht einfach, weil die beiden Parteien in ihrer inhaltlichen Ausrichtung sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir haben aber, in einer respektvollen Art und Weise, ein, meiner Meinung nach, exzellentes Ergebnis erzielen können. Es ist uns gelungen, uns nicht auf Minimalkompromisse gegenseitig hinunter zu verhandeln, sondern es ist uns gelungen das Beste aus beiden Welten zu vereinen." So Kurz am Mittwoch in Wien. Für die Grünen, deren Anhänger sich teilweise gegen Kurz und seine harte Linie in der Einwanderungspolitik stellen, sind die Koalitionsverhandlungen besser gelaufen als erwartet. Beim Klimawandel hätten sie sich auf mehr geeinigt, als sie sich vorher vorstellen konnten, sagte Kogler. Die Grünen sollen vier von 15 Ministerien besetzen, was in etwa ihr Wahlergebnis vom September widerspiegelt. Die ÖVP hatte zuvor mit der rechtspopulistischen FPÖ regiert. Die Koalition war im Mai wegen der sogenannten Ibiza-Affäre um den früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zerbrochen.