Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich, sagt am Tag nach dem Terroranschlag von Wien: "Vier wehrlose Zivilisten wurden aus nächster Nähe kaltblütig ermordet. Ein älterer Herr, eine ältere Dame, ein junger Passant und eine Kellnerin wurden ganz plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen. Ein Exekutivbeamter, der sich dem Täter mutig in den Weg gestellt hat, wurde angeschossen und verwundet. Insgesamt wurden 14 weitere Menschen zum Teil schwer verletzt und einige von ihnen ringen nach wie vor um ihr Leben (...) Es hat sich mittlerweile bestätigt, dass der gestrige Anschlag eindeutig ein islamistischer Terroranschlag war. Es war ein Anschlag aus Hass, aus Hass auf unsere Grundwerte, aus Hass auf unser Lebensmodell.Aus Hass auf unsere Demokratie, in der alle Menschen an Rechten und Würde gleich sind."

