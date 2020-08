Sehen Sie im Video: Sie richteten Waffen auf BLM-Demonstranten – Paar wirbt in Video für Trumps Wiederwahl.





Der Einspieler auf dem Parteikonvent der Republikaner beginnt am Montag mit Ausschnitten aus Nachrichtensendungen von dem Vorfall im Juni, als ein Ehepaar in St. Louis Waffen auf Demonstranten richtete, darunter ein halb automatisches Gewehr. Die Proteste wandten sich damals - wie aktuell wieder - gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die McCloskeys, ein Anwalts-Ehepaar, sprach sich nun virtuell auf dem Parteitag für eine Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten aus. Denn nur der würde die Vororte beschützen. "Was bei uns passiert ist, könnte sich genauso gut bei Ihnen ereignen, die Sie aus ruhigen Nachbarschaften in unserem ganzen Land zuschauen." "Ob es die Kürzung der Ausgaben für die Polizei ist oder das Auslaufen von Bargeldkautionen, sodass Kriminelle am selben Tag wieder freigelassen werden, um wieder zu randalieren, Anarchie und Chaos auf unseren Straßen anzustiften. Es scheint, dass die Demokraten die Regierungsverantwortung nicht mehr im Schutz ehrlicher Bürger vor Verbrechern sehen, sondern eher Kriminelle vor ehrlichen Bürgern schützen. Nicht eine einzige Person in dem unkontrollierbaren Mob vor unserem Haus wurde wegen eines Verbrechens angeklagt. Aber wissen Sie, wer belangt wurde? Wir! Sie werfen uns Straftaten vor, weil wir es wagten, unser Heim zu verteidigen." "Sie sind nicht damit zufrieden, Chaos und Gewalt in unseren Vororten zu verbreiten, sondern die wollen sie komplett abschaffen, indem sie Zonen mit Einfamilienhäusern beenden." In diesem Stil geht es weiter. Im Amerika der radikalen Demokraten wären Familien nicht sicher. Der Mob werde, unterstützt durch die mit ihm verbündeten Medien, deren Vernichtung anstreben. In den USA gibt es derzeit erneut Proteste, nachdem ein Schwarzer bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Wisconsin schwer verletzt worden ist. Trump hatte die Anklage gegen die McCloskeys eine Schande genannt. Der US-Präsident steht wenige Monate vor den Wahlen auch wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise unter Druck.

