In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad haben militante Islamisten am Internationalen Frauentag eine Demonstration für Frauenrechte angegriffen. Die Islamisten warfen Steine, Schuhe und Stöcke. Außerdem versuchten sie eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen, was die Sicherheitskräfte aber verhindern konnte. Die Polizei kündigte an, wegen der Angriffe Ermittlungen gegen die Islamisten aufzunehmen. Zum internationalen Frauentag waren auch in Pakistan viele Frauen und Männer auf die Straße gegangen, um für Gleichberechtigung und gegen Unterdrückung zu demonstrieren. Die militanten Islamisten hatten zeitgleich eine Gegendemonstration organisiert.