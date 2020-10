Donald Trump und seine Frau Melania haben sich mit dem Coronavirus infiziert.Das verkündete Trump auf Twitter.“Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!“„Heute Abend sind @ FLOTUS und ich positiv auf COVID-19 getestet worden. Wir werden sofort mit dem Quarantäne- und Wiederherstellungsprozess beginnen. Wir werden das ZUSAMMEN durchstehen!“Auf Twitter löste sein Statement eine Welle von Häme und Genesungswünschen aus.Der britische Premierminister Boris Johnson, der bereits selbst an Covid-19 erkrankte, meldet sich zu Wort:“My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus.”„Meine besten Wünsche an Präsident Trump und die First Lady. Ich hoffe, beide genesen schnell vom Coronavirus.“Auch Israels Premierminister Benjamin Nethanjahu drückte sein Mitgefühl aus:“Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. “„Wie Millionen von Israelis denken Sara und ich an Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump und wünschen unseren Freunden eine vollständige und schnelle Genesung.“Auch einige deutsche Politiker sprechen auf Twitter Genesungswünsche aus:Beatrix von Storch: „Ich wünsche Donald und Melanie Trump alles Gute und viel Erfolg gegen das Virus“ Die Schadenfreude der Linken ist unerträglich und zeigt nur einmal mehr deren wahren Charakter.“Alice Weidel: „Donald Trump ist positiv auf #Covid1ß getestet worden und befindet sich in Quarantäne. Ich wünsche dem US-Präsidenten eine schnelle Genesung und Wiederaufnahme des Wahlkamps.“Jan Böhmermann: „Empathietest negativ.“Jan Böhmermann: „Wir schaffen es da jetzt GEMEINSAM durch!“Micky Beisenherz: „Die Vermutung, die Corona-Infektion bei Trump könnte fakte sein, ist natürlich absolut nachvolliziehbar. Würde allerdings auch bedeuten, dass die Berater „Lazarus“ Trump davon abbringen konnten, weitere aus seiner Sicht grandios gelungene TV-Duelle abzuhalten.“ZDF heute-show: „Donald und Melania Trump wurden positiv auf Corona getestet. Donald hat sofort zwei Flaschen Hydroxychloroquin bestellt – und Melania bekommt bestimmt auch irgendwas.“Auch „Fridays for Future“-Aktivistin Luisa Neubauer twittert zur Corona-Infektion des US-Präsidenten:“Und weltweit zucken Mundwinkel. Aber er wird da natürlich heil rauskommen, an Desinfektionsmittel soll es im White House ja nicht mangeln. #MaskeAuf Da sie für ihren Tweet reichlich Kritik erntet, fügt sie hinzu:„Bezüglich Faktenchecks hat übrigens etwa der Guardian recherchiert. Unabhängig davon: Keinen Menschen wünscht man unter einem Virus zu leiden. Dabei hilft es, wenn Präsidenten Wissenschaft & universelle Menschenrechte akzeptieren.“