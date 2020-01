Prinz Charles und die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg trafen sich am Mittwoch im Schweizer Skiort Davos zu einem kurzen Meinungsaustausch. In Sachen Klimaschutz ziehen sie am gleichen Strang. Der britische Thronfolger, der das Treffen in Davos zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder besuchte, schlug eine Initiative für Nachhaltigkeit vor. Er präsentierte einen Katalog mit zehn Punkten, die möglichst rasch umgesetzt werden sollten. Darin geht es unter anderem um eine treibhausgasneutrale Wirtschaft, um Investitionen in natürliche Werkstoffe und um den Versuch, die Verbraucher von den Vorteilen nachhaltiger Lösungen zu überzeugen. "Alles, was ich versucht habe und worauf ich die vergangenen 50 Jahre gedrängt habe, habe ich getan, weil ich an unsere Kindern und Enkelkinder gedacht habe. Ich möchte nicht von ihnen beschuldigt werden, nichts getan zu haben. Außer Ausflüchte zu suchen und das Problem zu verneinen. Jetzt werfen sie uns genau das vor. Versetzen Sie sich in ihre Lage, meine Damen und Herren. Wir können einfach nicht noch mehr Zeit verschwenden. Die einzige Hürde ist unsere Bereitschaft zu handeln. Und die Zeit zu Handeln ist genau jetzt." Prinz Charles fordert dazu auf, den Kampf gegen den Klimawandel auch als Chance auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu sehen. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts tun sich seiner Ansicht nach im Zusammenhang mit dem Klimaschutz neue Möglichkeiten am Arbeitsmarkt auf. 2020 sei das Jahr für "Lösungen und praktische Aktion". Es sei Zeit, "den Menschen und den Planeten" in den Mittelpunkt der globalen Produktion zu stellen.