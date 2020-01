Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt es einen Handschlag vom britischen Prinz Charles. An Mike Pence, dem US-Vizepräsidenten, geht er aber einfach vorbei, direkt zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Präsidenten Reuven Rivlin. Diese Szene am Donnerstag zu Beginn des Weltholocaust-Forums in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem hat für Spekulationen gesorgt. Das Königshaus dementierte aber kurze Zeit später, es habe sich nicht um eine Brüskierung gehandelt. Im Anschluss an seine Rede auf dem Forum schüttelte Pence dann Prinz Charles doch noch vor laufenden Kameras die Hand und klärte damit die Situation auf.