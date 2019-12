Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich zum Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump geäußert, nach der Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump durch das US-Repräsentantenhaus. Die Anschuldigungen gegen Trump seien erfunden, sagte Putin am Donnerstag in Moskau während seines jährlichen Treffens mit Medienvertretern. Er gehe nicht davon aus, dass der Senat den US-Präsidenten am Ende aus dem Amt entfernen werde. O-Ton: "Es ist vor allem eine Fortsetzung des inneren politischen Konfliktes - die Partei, welche die Wahl verloren hatte, die Demokratische Partei, versucht nun, das von ihr gewünschte Ergebnis auf andere Weise zu erreichen. Man hatte Trump der geheimen Zusammenarbeit mit Russland beschuldigt, dann hat sich erwiesen, dass es diese nicht gegeben hatte. Das ergab also keine Basis für eine Amtsenthebung. Nun versucht man, ihn wegen der Ukraine unter Druck zu setzen, was aber offenkundig erfunden ist." Mit Blick auf den Konflikt in der Ost-Ukraine sagte Putin, die Führung der Ukraine solle zur Lösung der Probleme direkte Gespräche mit Vertretern der abtrünnigen Gebiete aufnehmen. Der russische Präsident machte deutlich, dass er nichts von etwaigen Revisionen des Minsker Abkommens halte. Er wünsche sich eine Fortsetzung der Gespräche im sogenannten Normandie-Format, also mit den Staats- und Regierungschefs Russlands, Frankreichs, Deutschlands und der Ukraine.