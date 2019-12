Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am 1. Weihnachtsfeiertag wegen eines Raketenbeschusses aus dem Gaza-Streifen kurzzeitig einen Bunker aufsuchen müssen. Netanjahu war am Mittwoch im Wahlkampf in der Stadt Ashkelon, als ein Sirenenalarm losging, berichteten mehrere israelische TV-Sender. Leibwächter führten ihn daraufhin von der Bühne und brachten ihn in einen Bunker. Die Rakete wurde den Berichten zufolge von der israelischen Raketenabwehr abgeschossen. Ashkelon liegt rund zwölf Kilometer vom Gaza-Streifen entfernt. Netanjahu befindet sich auf Wahlkampftour. Am Donnerstag wird in seiner Likud-Partei entschieden, ob der Ministerpräsident weiterhin ihr Vorsitzender bleibt.