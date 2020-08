Sehen Sie im Video: Trump ist jetzt bei TikTok-Konkurrent Triller – das ist ein erster Post.









Donald Trumps Streit mit der Video-App TikTok und ihrem chinesischen Mutterkonzern Bytedance geht in die nächste Runde.





Der US-Präsident startet einen Account beim TikTok-Konkurrenten Triller.





In seinem ersten Video zeigt sich der 74-Jährige gewohnt selbstsicher:





"Ich bin ein Technik-Profi. Keiner kann es so wie ich, wirklich keiner kann es so wie ich."





Der Clip, der an eine Wahlwerbung erinnert, hat innerhalb weniger Tage über vier Millionen Videoaufrufe zu verzeichnen.





Allerdings folgen dem US-Präsidenten lediglich 10.000 Nutzer – eine ungewöhnliche niedrige Zahl für einen verifizierten Account.





Zum Vergleich: Dem US-Musiker Chance the Rapper folgen 243.000 Nutzer. Star-DJ Marshmello bringt es auf 1,4 Millionen Follower.





Beide Künstler werden von Trump im Bezug auf die Nutzerzahlen bei Twitter weit übertroffen.





Sein Auftritt beim TikTok-Konkurrenten Triller kann als Seitenhieb auf die chinesische Videoplattform verstanden werden.





Trump wirft TikTok vor, sensible Daten von US-Bürgern an die chinesische Regierung weiterzugeben.





Mitte August 2020 unterzeichnet er ein Dekret, das den Mutterkonzern Bytedance dazu verpflichtet, die Daten von US-Nutzern zu vernichten und sich von seinem amerikanischen Geschäft zu trennen. Für diese Schritte setzt der US-Präsident dem Unternehmen eine Frist von 90 Tagen.





Die Konkurrenz-App Triller gewinnt im Juni 2020 an Popularität, als die indische Regierung TikTok verbietet.





Laut Angaben des Unternehmens stammen über 40 der rund 120 Millionen Nutzer aus Indien.





Ob Trump mit seinen Werbeclips die gewünschte Zielgruppe erreicht, ist somit fraglich.

