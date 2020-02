Die türkische Armee verstärkt ihr Aufgebot in der Idlib-Region, im Nordwesten Syriens. Am Sonntag rückten unter anderem Panzer aus dem türkischen Hatay in Richtung Syrien vor. Die türkische Regierung versucht das schnelle Vorrücken der syrischen Armee aufzuhalten. Die Türkei hat eigenen Angaben zufolge bisher 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Die Regierung in Ankara sagte, dass sie nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen kann und forderte Damaskus dazu auf, sich bis Ende des Monats aus der türkischen Grenzregion zurückzuziehen. Andernfalls drohten weitere Aktionen. Idlib ist die letzte Enklave der Opposition gegen Präsident Baschar al-Assad. Der Krieg um die Region hat bereits eine halbe Million Menschen in die Flucht getrieben.