Sehen Sie im Video: Oppositionsführerin Tichanowskaja ist bereit, in Belarus Verantwortung zu übernehmen.





Bilder vom Sonntag aus der Hauptstadt von Belarus Minsk. Schätzungen zufolge hatten dort rund 200.000 Menschen gegen die umstrittenen Präsidentschaftswahlen und für den Rücktritt von Präsident Lukaschenko demonstriert. Auch in der kommenden Woche wollen die Regierungskritiker ihre Proteste fortsetzen. Ermutigt werden sie von der Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, die sich aus ihrem Exil in Litauen meldete. In einer Videobotschaft verkündete sie ihre Bereitschaft, die politische Führung im Land zu übernehmen. "Ich bin bereit Verantwortung zu übernehmen und während dieser Zeit als Führerin der Nation zu agieren. Damit sich das Land beruhigen und zurück zur Normalität kommen kann. Damit wir alle politischen Gefangenen freilassen und die Voraussetzungen für eine neue Runde bei den Präsidentschaftswahlen schaffen können. Bei denen wir so schnell wie möglich, faire und transparente Wahlen garantieren, die auch von der internationalen Gemeinschaft akzeptiert werden." An die Sicherheitskräfte ihres Heimatlandes appellierte sie, sich von der Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko zu lösen und die Seiten zu wechseln. "Ich möchte mich an diejenigen wenden, die Uniform tragen. Die Menschen in Belarus akzeptieren keine Gewalt, sie sind großzügig und fair. Wenn sie sich entschließen, illegale Befehle nicht zu befolgen und sich auf die Seite der Menschen zu stellen, werden sie ihnen vergeben und sie unterstützen. Und wir werden sie künftig nicht anklagen." Lukaschenkos Gegner hatten zu Beginn der neuen Arbeitswoche zu flächendeckenden Streiks in den Staatsbetrieben aufgerufen. Lukaschenko hatte am Sonntag bei einer Kundgebung mit Unterstützern deutlich gemacht, dass er die Macht nicht hergebe.

