US-Präsident Donald Trump hat China schwere Versäumnisse beim Ausbruch des Coronavirus vorgeworfen. Das Virus hätte in China gestoppt werden können, bevor es sich weltweit ausbreitete, sagte Trump bei seiner täglichen Pressekonferenz zu dem Virus am Samstag. China müsse zur Verantwortung gezogen werden, sollte sich herausstellen, dass die Volksrepublik für den Ausbruch verantwortlich sei. "Wenn es ein Fehler war... ein Fehler ist ein Fehler. Aber wenn sie wissentlich dafür verantwortlich waren, dann sollte es sicherlich Konsequenzen geben." Wie diese aussehen könnten, erläuterte der Präsident nicht. Trump stellte erneut die Zahl der Toten in China infrage. Die Volksrepublik hatte diese am Freitag deutlich nach oben korrigiert. China räumte ein, dass fasst 1300 Tote in Wuhan zunächst nicht erfasst wurden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in ganz China auf 4632. In den USA sind inzwischen mehr als 37.000 Menschen an den Folgen der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben - so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Erste Bundesstaaten haben in den vergangenen Tagen damit begonnen, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu lockern. Trump selbst dringt wegen der massiven wirtschaftlichen Belastungen auf eine schnelle Öffnung. Auch unter der Bevölkerung wird der Unmut über die Einschränkungen immer lauter. Am Samstag wurde in Texas für eine Aufhebung der Beschränkungen protestiert. Binnen vier Wochen haben 22 Millionen Amerikaner wegen der Corona-Krise ihren Job verloren.