Donald Trump: "Der Grund, warum ich hier bin, sind Obama und Biden. Hätten sie einen guten Job gemacht, wäre ich nicht hier."





Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat beim Parteitag der Demokraten in außergewöhnlich scharfen Worten seinen Nachfolger Donald Trump kritisiert.





Der Demokrat sagt unter anderem, er habe gehofft, dass Trump etwas Interesse daran zeigen würde, seinen Job ernst zu nehmen.





Bei einer Pressekonferenz reagiert Trump auf vorab publizierte Auszüge der Rede seines Vorgängers.





"Wenn ich das höre und ich dann das von ihm hinterlassene Grauen und die Dummheit seiner Abkommen sehe – und das vergleiche mit dem, was wir leisten: Wir haben unsere großartige Grenzmauer. Wir haben Sicherheit."





"Wenn ich sehe, was wir haben, und darüber nachdenke, wie schlimm und ineffektiv er als Präsident war – so ineffektiv. So schrecklich."





Trump lobt die boomende Wirtschaft vor der Coronavirus-Pandemie und behauptet, die USA seien schon wieder auf Wachstumskurs.





Dabei steckt das Land noch mitten in zwei Krisen: einer gesundheitlichen und einer ökonomischen.





"Präsident Obama hat keinen guten Job gemacht. Der Grund, warum ich hier bin, sind Obama und Biden. Hätten sie einen guten Job gemacht, wäre ich nicht hier. Und wahrscheinlich, wenn sie einen guten Job gemacht hätten, hätte ich nicht mal kandidiert. Ich wäre sehr glücklich gewesen. Ich habe mein früheres Leben genossen. Doch sie haben so einen schlechten Job gemacht, dass ich vor Ihnen als Präsident stehe."

