Sehen Sie im Video: Trump verkündet, Einwanderung stoppen zu wollen.





US-Präsident Donald Trump hat erklärt, er wolle die Einwanderung in die Vereinigten Staaten vorläufig stoppen. "Angesichts des Angriffs des unsichtbaren Feindes sowie der Notwendigkeit, die Arbeitsplätze unserer großartigen amerikanischen Bürger zu schützen", werde er eine Verfügung unterzeichnen, um die Einwanderung in die USA vorübergehend auszusetzen, schrieb Trump per Kurznachrichtendienst Twitter. Ein gutes halbes Jahr vor der Präsidentenwahl Anfang November verschärft Trump damit abermals seine Einwanderungspolitik. 2016 hatte ihm unter anderem das bis heute nicht eingelöste Versprechen, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, den Wahlsieg beschert. Faktisch ist die Einwanderung in die USA ohnehin zum Erliegen gekommen, seit zahlreiche Länder im Zuge der Pandemie Grenzkontrollen verschärft und Flugverbote verhängt haben, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die USA haben seit Mitte März zudem die routinemäßige Ausstellung von Visa drastisch heruntergefahren. Lockerungen wurden kürzlich lediglich für Erntehelfer aus dem Ausland in Aussicht gestellt, auf die viele US-Bauern dringend angewiesen sind.