Sehen Sie im Video: Trump verlässt Oval Office bei Medaillenverleihung – Was hinter dem Video steckt.













Dieses Video sorgt für Aufsehen in den sozialen Netzwerken.





Der Clip soll zeigen, wie Donald Trump bei der Verleihung der Freiheitsmedaille an den ehemaligen Ringer Dan Gable überraschend den Raum verlässt.





Reporter: „Mister President, eine Frage zur Amtseinführung.“





Donald Trump: „Vielen Dank.“





Dan Gable: „Er ist weg.“





Durch den kurzen Ausschnitt entsteht der Eindruck, dass der US-Präsident „fluchtartig“ das Oval Office verlässt, um Reporterfragen zu entgehen. Zahlreiche Nutzer werten die Szene als Respektlosigkeit gegenüber Gable.





Doch die Aufzeichnung der gesamten Zeremonie zeigt, dass Trump sich nach seiner Rede Zeit nimmt, um Fragen zu beantworten.





Anschließend bedankt er sich bei Gable und verlässt den Raum.





Auf die Verleihung angesprochen äußert Gable gegenüber „Fox News“, dass er eine gute Zeit im Weißen Haus gehabt habe und ihn der Abgang des Präsidenten nicht störe.





Die Freiheitsmedaille des Präsidenten oder „Presidential Medal of Freedom“ ist neben der „Goldenen Ehrenmedaille des Kongresses“ die höchste zivile Auszeichnung der USA.

Mehr