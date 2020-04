U.S.-Präsident Donald Trump hat offenbar doch nicht vor, seinen führenden Experten für Infektionskrankheiten zu feuern. Anthony Fauci vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases hatte in einem Interview gesagt, dass "Leben hätten gerettet werden können", wenn das Land während des Coronavirus-Ausbruchs früher Maßnahmen ergriffen hätte. Trump hatte daraufhin eine Forderung auf Twitter weiterverbreitet, Fauci nach diesem Interview zu feuern. Am Montag ging Trump nun diesbezüglich in die Defensive und bestand darauf, dass er Fauci nicht loswerden wolle. "Und nun höre ich, dass ich ihn feuern wollen würde. Ich werde ihn nicht feuern. Ich finde, er ist ein wunderbarer Kerl. Ich habe einfach jemanden retweeted." Trump wurde kritisiert, weil er die Schwere des Virus zunächst heruntergespielt habe. Bei der Pressekonferenz bestand er darauf, dass er und Fauci von Anfang an auf derselben Seite gestanden hätten, und führte Journalisten ein Video vor, das Zitate von Gouverneuren zeigte, die seine Bemühungen lobten. "Wir haben es richtig gemacht. Wir haben es wirklich richtig gemacht. Das Problem ist, dass die Presse nicht so darüber berichtet, wie sie sollte." Am Wochenende hatte Gesundheitsexperte Fauci beim Sender CNN gesagt, dass eine früherer Shutdown des Landes dazu hätte beitragen können, mehr Leben zu retten - eine Antwort auf eine hypothetische Frage, sagte er nun. "Und meine Antwort auf diese Frage war, wie ich es immer mache, ganz ehrlich. Natürlich helfen vorbeugende Maßnahmen. Ich habe Ihnen hier oben schon oft gesagt, dass Kontaktreduzierung funktioniert." Fauci hatte Trump schon früher in Virus-bezogenen Fragen widersprochen oder korrigiert. Manche Meinungsumfragen während der Krise haben gezeigt, dass die Amerikaner ihm diesbezüglich mehr vertrauen als Trump.