Diese große, goldene Hundestatue zeugt von der Leidenschaft eines Präsidenten. Sie wurde mitten in der Hauptstadt von Turkmenistan, in Aschkabad aufgestellt. Sie zeigt ein Exemplar der Rasse Alabai - das sind Hirtenhunde - die ursprünglich aus Turkmenistan stammen. Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow, der gleichzeitig Regierungschef ist, machte nicht nur aus der Enthüllung der Hundestatue ein öffentlichkeitswirksames Ereignis. Auch der Welpe, den er 2017 seinem damaligen Gastgeber, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi schenkte, wurde damals ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Allgemein werden Hunde und Pferde in Turkmenistan übrigens hochgeschätzt. Der Präsident steht im Ruf, die ehemalige Sowjetrepublik Turkmenistan mit harter Hand zu führen. Seit 2007 ist er an der Macht - und die scheint ihm unter anderem zu gestatten, ein goldenes Kalb, pardon, einen goldenen Hund aufzustellen.

