US-Arbeitsminister Acosta tritt zurück

US-Arbeitsminister Alexander Acosta tritt in der Affäre um den Wall-Street Manager Jeffrey Epstein zurück. Acosta habe seinen Rücktritt eingereicht, sagte Präsident Donald Trump am Freitag. "Er ist sehr talentiert, ein Hispanic, er studierte in Harvard. Ich hasse das, was er gleich sagen wird. Wir werden ihn sehr vermissen." "Ich habe heute Morgen den Präsidenten angerufen. Ich habe ihm gesagt, dass es richtig wäre, zur Seite zu treten. Es geht um Vertrauen. Es wäre egoistisch, in dieser Position zu bleiben und weiterhin über den alten Fall zu sprechen und nicht über die fantastische Wirtschaftslage, die wir im Moment haben. Und so habe ich meinen Rücktritt bei dem Präsidenten eingereicht, der in sieben Tagen wirksam wird ab heute Morgen." Acosta war früher Staatsanwalt in Florida und mit dem Fall Epstein befasst. Dieser erhielt vor gut zehn Jahren im Rahmen einer Vereinbarung eine Gefängnisstrafe, die Kritikern zufolge zu niedrig war. Dem Hedgefondsmanager Epstein werden vielfacher Kindesmissbrauch und andere sexuelle Vergehen vorgeworfen. Er hat vor Gericht auf nicht schuldig plädiert.