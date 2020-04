Applaus für US-Navy-Kapitän Brett Crozier. Der entlassenen Kommandeur der USS Theodore Roosevelt verließ am Freitag in Guam den Flugzeugträger. Die Soldaten zollten ihm Respekt und drehten Videos. Crozier war bei der US-Regierung in Ungnade gefallen, nachdem er öffentlich vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus unter den fast 5.000 Soldaten an Bord gewarnt hatte. Nach Angaben des Marine-Staatssekretärs habe der Kapitän mit einem an die Öffentlichkeit gelangten Brief unnötig Panik verbreitet. Darin hatte Crozier gefordert, die Besatzung von Bord zu holen. Die Seeleute sollen nun nach und nach das Schiff verlassen.