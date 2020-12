Sehen Sie im Video: Louie Gohmert – US-Abgeordneter verliert mitten in Rede einen Zahn.









Ein peinlicher Zwischenfall ereignete sich bei einer Pressekonferenz von Gegnern des aktuellen US-Verteidigungshaushalts. Der republikanische Abgeordnete Louie Gohmert gelangte zuletzt im Juli wegen seiner Covid-19-Infektion in die Schlagzeilen. Er hatte sich zuvor geweigert Masken zu tragen. Während seiner Rede passierte nun das: Er verlor einen Zahn. Ein gefundenes Fressen für die Twitter-Gemeinde, denn Zahnausfall wurde bereits bei mehreren ehemaligen Covid-19-Erkrankten beobachtet. Die User gehen unterschiedlich mit dem Vorfall um. Einer zeigt den Zahnverlust genüsslich in Zeitlupe. Ein User findet, das sei „ein Grund mehr eine Maske zu tragen.“ Doch es gibt auch weniger freundliche Stimmen: „Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ohne sarkastisch zu klingen“, schreibt ein anderer User. „Aber es gibt nichts, was ich mehr liebe, als zu sehen, wie sich unsere greisen Führer und Gesetzgeber direkt vor unseren Augen zersetzten.“

