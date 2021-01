Sehen Sie im Video: Lauren Boebert – US-Politikerin will Schusswaffe im Kongress tragen.













US-Politikerin Lauren Boebert will ihre Waffe auch im Kongress tragen.





Das kündigt die Abgeordnete aus Colorado in einem Twitter-Video an.





„Ich werde meine Waffe in D. C. und im Kongress tragen. Das hat bei den Demokraten und Medien für Empörung gesorgt. Warum? Es ist die Aufgabe des Kongresses, eure Rechte zu verteidigen. Auch den zweiten Verfassungszusatz. Und um genau das zu tun, bin ich hier.“





Ihre Entscheidung, ihre Waffe in der Öffentlichkeit zu tragen, begründet die 34-Jahrige damit, dass sie sich selbst schützen müsse.





Die Waffengesetze in Washington D. C. zählen zu den strengsten des Landes. Das offene Tragen einer Schusswaffe ist verboten. Das verdeckte Tragen ist nur mit einer entsprechenden Genehmigung erlaubt – Genehmigungen aus anderen Bundesstaaten werden nicht anerkannt.





„Für diese Kongressabgeordnete gelten die gleichen Strafen wie für alle anderen, die mit einer Schusswaffe auf den Straßen von D. C. erwischt werden.“ – Robert Contee, Polizeichef (Quelle: bbc.com)





Eine Verordnung von 1967 befreit Kongressmitglieder von einem Bundesgesetz, dass Schusswaffen auf dem Gelände des Kapitols, dem Sitz des US-Kongresses, verbietet.





Doch in den beiden gesetzgebenden Kammern der USA ist das Tragen von Schusswaffen, trotz dieser Ausnahmeregelung, auch für Kongressmitglieder verboten.





Im Zusammenhang mit dem kontroversen Video äußert ein Sprecher der Politikerin, dass sie während des Drehs keine Waffe bei sich getragen habe.





Aus Kreisen der 34-Jährigen heißt es außerdem, dass Boebert ihre Waffe bei ihrer Arbeit im Kongress nicht bei sich führe. (Quelle: Reuters)





Das Video der Republikanerin wird innerhalb weniger Stunden mehr als 3,9 Millionen Mal aufgerufen.





Bereits in der Vergangenheit sorgt die Abgeordnete aus Colorado mit ihrer Begeisterung für Schusswaffen für Schlagzeilen. In ihrer Heimatstadt „Rifle“ betreibt sie das Restaurant „Shooters Grill“, in dem die Kellnerinnen und Kellner das Essen bewaffnet servieren.

Mehr