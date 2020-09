Sehen Sie im Video: US-Präsident Trump warnt vor langem Warten auf Wahlergebnis.





US-Präsident Donald Trump unterstrich bei einer Wahlkampfveranstaltung am Freitag in Virginia seine Ansicht, dass die Amerikaner den Sieger der Präsidentschaftswahl im November aufgrund von Streitigkeiten über die Briefwahl-Ergebnisse möglicherweise monatelang nicht erfahren werden: "Es ist ein Desaster, das darauf wartet zu passieren. Und die Einzigen, die es besser wissen als wir, sind die Demokraten. Sie wissen, dass es passiert und sie wollen, dass es passiert, weil sie ein Gerichtsverfahren haben wollen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir an diesem Abend einen Sieger haben werden. Und ich könnte die Führung übernehmen und dann kommen immer weitere Ergebnisse der Stimmabgaben. Man sagt jetzt, dass Stimmzettel später reinkommen könnten. Was soll das bedeuten? Und noch schwerwiegender ist, dass man in manchen Fällen eine oder zwei Wochen Zeit gibt, um die Stimmzettel auszuzählen. Da warten wir dann also auf einen Staat. Aber, wenn wir von fünf, sechs, sieben Staaten sprechen, die dieses Problem haben. Und solange wir also auf einen Staat warten, bedeutet das, dass die ganze Nation, die ganze Welt auf diesen einen Staat warten wird? Und ich will da keinen Namen nennen." Für seine Meinung, dass bei der Briefwahl Betrug möglich sei, hat Donald Trump bisher keine Beweise vorgelegt. Aber der Hintergrund für seine Worte könnte sein, dass Meinungsumfragen zeigen, dass mehr Demokraten als Republikaner planen, per Post zu wählen, um zu vermeiden, dass sie in überfüllten Wahllokalen einer Ansteckung mit dem Coronavirus ausgesetzt sind. Damit ist das Thema Briefwahl für den US-Präsident anscheinend ein gewaltiger Dorn im Auge.

