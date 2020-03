Die frühere WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Seit fast einem Jahr war die ehemalige US-Soldatin in Beugehaft. Am Donnerstag ordnete ein Bundesgericht in Alexandria, Virginia, ihre Freilassung an. Eine ursprünglich für Freitag angesetzte Haftanhörung wurde abgesagt. Am Mittwoch sagte ein Sprecher von Mannings Verteidigerteam, dass die IT-Spezialistin versucht hatte, sich das Leben zu nehmen und dann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort erhole sie sich momentan. Die angesetzte Strafe von 250.000 Dollar, die sie wegen ihrer verweigerten Aussage zahlen muss, bliebe aber bestehen, teilte der Richter mit. Vor ihrer jüngsten Verhaftung verbrachte Manning sieben Jahre in einem Militärgefängnis, weil sie in einigen Aspekten zugab, Hunderttausende geheime US-Militärinformationen an WikiLeaks durchgereicht zu haben. WikiLeaks war 2006 von Julian Assange gegründet worden, der derzeit in einem Londoner Gefängnis festgehalten wird, da britische Gerichte die Forderung der USA nach einer Auslieferung des 48-Jährigen prüfen.