Die USA verhängen Sanktionen gegen beteiligte Firmen wegen Nord Stream 2. US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend auf der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt unterschrieben. Die Sanktionen sind Teil dieses Pakets. "Das Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit" heißt es und zielt auf die Betreiberfirmen der Spezialschiffe ab, mit denen Rohre für die Gas-Pipeline durch die Ostsee verlegt werden. Die US-Regierung wird in den nächsten 60 Tagen eine Liste mit Namen der betroffenen Firmen veröffentlichen. Der schweizerisch-niederländische Konzern Allseas hat seine Arbeit an der Ostsee-Erdgas-Pipeline bereits ausgesetzt. In einer Erklärung heißt es, dass Washington fürchtet, Deutschland würde sich mit der Pipeline von Moskau abhängig machen. Die USA wollen eigenes Erdgas nach Europa verkaufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in dieser Woche angekündigt, eine harte Haltung im Streit einnehmen zu wollen, Gegensanktionen jedoch abgelehnt.