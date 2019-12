Der britische Premierminister Boris Johnson hatte seinen Hund Dilyn als Beistand mitgebracht, als er am Donnerstagmorgen in London zur Wahlurne ging. Umfragen zufolge zeichnet sich ab, dass seine Konservativen die meisten Abgeordneten im neuen Londoner Parlament stellen werden. Allerdings bleibt fraglich, ob die Brexit-Befürworter eine Mehrheit haben werden. Der jüngsten Erhebung vom Mittwochabend zufolge kämen Johnsons Tories auf 41 Prozent der Wählerstimmen und die oppositionelle Labour-Partei auf 36 Prozent. Ob dies für eine Mehrheit der Sitze reichen würde, blieb offen. Labour-Chef Jeremy Corbyn und seine Frauen zeigten sich jedenfalls extrem zuversichtlich, als sie - ebenfalls in London - ihre Stimmzettel abgaben. In seinem Wahlkampf hatte der 70-Jährige u.a. höhere Investitionen des Staates und die Einführung einer Steuer für besonders reiche Briten versprochen. Außerdem hatte er eine weitere Abstimmung über den Brexit in Aussicht gestellt. Johnson will Großbritannien am 31. Januar aus der Europäischen Union führen. Dazu muss das Unterhaus aber dem von ihm mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag noch zustimmen. Johnson hat die Wahl vorgezogen, nachdem er mit seinem Vertrag im Parlament gescheitert war. Die Wahllokale schließen um 23.00 Uhr MEZ. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht zum Freitag gerechnet. Der Ausgang der Wahl dürfte auch Thema beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel werden. Prognosen zum Ausgang der Wahl sind allerdings schwierig, da nach dem britischen Wahlrecht der Abgeordnete eines Wahlkreises mit den meisten Stimmen das Mandat gewinnt. Die anderen Stimmen fallen unter den Tisch.