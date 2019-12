Triumph für den britischen Premierminister Boris Johnson. Seine konservative Partei hat die Parlamentswahl in Großbritannien klar gewonnen. Nach britischen Medienberichten reicht es sogar für die absolute Mehrheit. Die Tories kämen demnach auf mindestens 326 Sitze im Unterhaus. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung auf der Wahlparty der Konservativen. Johnson sieht sich in seinem bisherigen Kurs bestätigt. "Zu diesem Zeitpunkt sieht es so aus, dass diese konservative Regierung ein starkes Mandat bekommen hat, den Brexit zu beenden. Und nicht nur das, sondern auch, dieses Land wieder zu vereinen und es voran zu bringen. Und sich wieder auf die Dinge zu konzentrieren, die den Briten wichtig sind, vor allem auf das Gesundheitssystem." Deutliche Stimmenverluste musste die Labour Party von Jeremy Corbyn hinnehmen. Es deutete sich das schlechteste Ergebnis seit 1935 an. Das sei enttäuschend sagte Corbyn und deutete seinen Rückzug an: "Ich möchte auch deutlich machen, dass ich die Partei in keinen weiteren Wahlkampf führen werden. Ich werde das mit der Partei diskutieren und sicherstellen, dass wir dieses Ergebnis und mögliche Konsequenzen daraus analysieren. Während dieser Zeit werde ich die Partei weiter führen, um sicherzustellen, dass diese Diskussionen geführt werden und wir weitere Schritte in die Zukunft machen." Das Ergebnis dürfte Johnson erlauben, sein Land wie geplant am 31. Januar aus der Europäischen Union zu führen. Es wird nun zügig damit gerechnet, dass das Unterhaus dem von Johnson mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag zustimmt.