US-Präsident Donald Trump hat die Zahlungen der USA an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingestellt. Trump sagte am Dienstag, er habe seine Regierung angewiesen, die Finanzierung der WHO wegen ihres Umgangs mit der Coronavirus-Pandemie zumindest vorübergehend auszusetzen. Die WHO habe ihre grundlegende Pflicht nicht erfüllt und müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Er wirft der Organisation vor, Chinas "Desinformation" über COVID-19 unterstützt zu haben. Der schlechte Umgang und die Vertuschung zu Beginn des Ausbruchs in China habe daher wahrscheinlich erst zu der größeren Ausbreitung des Virus geführt, so Trump. UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte die Einstellung der Finanzhilfen aus den USA. Es sei "nicht die Zeit, die Ressourcen für die WHO oder einer andere humanitäre Organisation im Kampf gegen das Virus zu reduzieren", erklärte Guterres am Dienstag.