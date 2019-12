Trotz einer zweitägigen Verlängerung haben die rund 200 Staaten bei der UN-Konferenz in Madrid kaum Fortschritte erzielt. Für Karsten Sach, den Leiter der deutschen Delegation, ist die Abschlusserklärung des Gipfels ein Kompromiss, mit dem er leben kann. "Wir hätten uns sicherlich noch einiges mehr vorstellen können, zum Beispiel eine Einigung zu den Marktmechanismen, auch noch ein bisschen mehr Ambition. Die Europäische Union hatte eine gute Vorlage geliefert, und die verletzlichsten Staaten haben auch wirklich gedacht berufen. Aber insgesamt leben wir mit dem Konsensprinzip. Und das hat nicht mehr zugelassen. Insofern müssen wir uns schon überlegen, wie wir in der Phase der Umsetzung - da sind wir augenblicklich - es erreichen können, dass diejenigen, die bremsen, hier nicht mehr das Tempo bestimmen." Klimaschützer zeigten sich empört. Diese Klimakonferenz sei ein Angriff auf das Herz des Pariser Abkommens, sagte Greenpeace Deutschland. Es war eigentlich erwartet worden, dass erste Staaten bereits ambitioniertere Ziele zumindest in Aussicht stellen. Stattdessen ist in der Abschlusserklärung nur die Rede davon, dass es eine "dringende Notwendigkeit" für höhere Ziele und eine "signifikante Lücke" gebe.