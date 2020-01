Der Abgeordnete Alexander Graf Lambsdorff, außenpolitischer Experte der FDP, rechnet mit einer Eskalation zwischen den USA und dem Iran. In der Nacht zu Freitag haben die USA mit einem gezielten Raketenangriff in Bagdad zwei Kommandeure getötet, die eine wichtige Rolle für den Einfluss des Iran im Nahen Osten spielen. Der Iraner Ghassem Soleimani, Anführer der Al-Kuds Brigaden, und der Iraker Muhandi, Gründer der Miliz Kataib Hisbollah. "Wir müssen damit rechnen, dass der Iran zu Vergeltungsmaßnahmen greift. Die Al-Kuds Brigaden sind eine Terror-Organisation, der Kommandeur Soleimani, der ums Leben gekommen ist bei dem Angriff, war im Grunde der Popstar des Terrors im Iran. Er war eine sehr beliebte, sehr populäre Figur dort, das heißt, die Regierung wird jetzt gar nicht anders können, als zu Vergeltungsmaßnahmen zu greifen, und das heißt, Terrorangriffe auf amerikanische Einrichtungen, und vielleicht auch hier in Europa. " Der iranische Präsident Hassan Ruhani äußerte sich in der Tat schnell und sagte, die Ermordung der Kommandeure werde den Iran nur noch entschlossener im Widerstand gegen die USA machen. Die von Soleimani geführten Al-Kuds Brigaden kämpfen außerhalb der iranischen Grenzen, in der Vergangenheit etwa zur Unterstützung von Syriens Machthaber Assad oder im Kampf gegen den IS im Irak. Die von dem Iraker gegründete Kataib Hisbollah wurde erst vor wenigen Tagen von den USA angegriffen, was Tumulte an der US-Botschaft in Bagdad nach sich zog. Einige Bürger in Bagdad interpretieren den Anschlag sorgenvoll als den Beginn eines offenen Konflikts zwischen den USA und dem Iran auf irakischem Boden. "Wir wollten doch nie, dass der Iran Einfluss im Irak erhält. Außerdem verurteilen wir, dass sich Amerika in irakische Angelegenheiten einmischt. Wir wollen nicht, dass der Irak in diesen Konflikt hineingezogen wird." Dieser 24-Jährige in Irans Hauptstadt Teheran macht sich Sorgen, dass die Folgen des Anschlags viele Länder der Region in Mitleidenschaft ziehen könnten. Allerdings hat er eine andere Sicht auf den Kommandeur Soleimani. "Wie blöd können die Amerikaner sein, so etwas zu tun? Ich denke, im Nahen Osten ist der Iran wirklich ein stabilisierender Faktor, und einer, der dies vorangetrieben hat, war Ghassem Soleimani." Die Hisbollah-Miliz im Libanon kündigte an, sie werde den antiamerikanischen Kurs Soleimanis fortsetzen. Das israelische Militär ist in erhöhter Alarmbereitschaft, weil Vergeltung durch die Hisbollah, die Hamas oder den Islamischen Dschihad im Gazastreifen befürchtet wird.