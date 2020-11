News im Video: Angriff auf Synagoge in Wien – "größerer Polizeieinsatz".









Angriff auf Synagoge: In Wien hat es am Montagabend laut Medienberichten einen Angriff auf eine Synagoge gegeben. Laut ersten Informationen soll ein bewachender Polizist angeschossen worden sein und in Lebensgefahr schweben, berichtete die "Kronen Zeitung" aus der Hauptstadt Österreichs. Der Täter sei auf der Flucht. Inder Nähe des Schwedenplatzes seien mehrere Schüsse gefallen. Die Synagoge liege in der Seitenstettengasse. Die Wiener Polizei erklärte auf Twitter, in der Innenstadt laufe "ein größerer Polizeieinsatz". Die genaueren Umstände würden noch erhoben. Ein Polizeisprecher lehnte eine weitergehende Stellungnahme ab. Die "Kronen Zeitung" berichtete zudem, die israelitische Kultusgemeinde in Österreich habe alle jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger angewiesen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

