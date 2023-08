Sich weder als Mann noch als Frau einordnende Menschen können künftig in Kolumbien eine dritte Möglichkeit des Geschlechtseintrages wählen.

Kolumbien stellt ab sofort Pässe mit der Geschlechtsoption "X" für Menschen aus, die sich selbst weder als Frau noch als Mann einordnen. "Das Außenministerium erkennt die Vielfalt der Geschlechter an", sagte Andrea Garzón vom Passdienst, die den Schritt am Donnerstag in einem Video auf der Facebook-Seite des kolumbianischen Außenministeriums verkündete.

Neue Form des Geschlechtseintrags durch Gerichtsurteil

Im März 2022 hatte ein kolumbianisches Gericht geurteilt, dass Menschen ihr Geschlecht auf offiziellen Ausweisdokumenten auch als nicht-binär eintragen lassen können sollten. Unter nicht-binär werden Menschen verstanden, die sich selbst nicht in die gängige Geschlechtseinteilung in Mann und Frau einordnen.

Transgender Jody war eine Frau 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Jody Rose Helfand Jody Rose Helfand: "Ich wurde in einem weiblichen Körper geboren, hatte aber die Seele eines Mannes. Also veränderte ich meinen Körper so, dass er zu meinem Inneren passt." Mehr

In den darauffolgenden sieben Monaten entschieden sich nach offiziellen Angaben 26 Menschen zu einer entsprechenden Änderung in ihren Personalausweisen und Geburtsurkunden.

Kolumbien mit seinen mehr als 50 Millionen Einwohnern gesellt sich damit zu mehr als einem Dutzend weiterer Länder, die eine ähnliche Option erlauben. Dazu gehören Australien, Pakistan, Nepal, Neuseeland, Argentinien, die USA, Mexiko und inzwischen auch Deutschland.

Wer sich hierzulande nicht mit seinem Geschlechtseintrag identifiziert, musste bislang in einem langwierigen und kostspieligen Verfahren den entsprechenden Eintrag ändern lassen. Die Bundesregierung hat daher am Mittwoch das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz beschlossen.

Künftig soll so jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Das Gesetz richtet sich laut Familien- und Justizministerium an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen.

Quellen: Facebook Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, DPA