Nach der deutlichen Ablehnung im Januar hat das britische Unterhaus auch am Dienstag gegen den von der EU und Großbritannien ausgehandelten Brexit-Vertrag gestimmt. 391 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend gegen das Abkommen, 242 votierten dafür. May hatte der EU am Montagabend neue Zusicherungen in der Frage der Nordirland-Grenze abgerungen. Die Niederlage der Premierministerin hatte sich schon vor der Abstimmung abgezeichnet. Ungeachtet der neuen Übereinkunft mit der EU hatte die nordirische DUP, die Mays Minderheitsregierung stützt, ihre Ablehnung angekündigt. Der Pro-Brexit-Flügel ihrer Tories stellte sich nach der Eröffnung der Parlamentsdebatte am Dienstag ebenfalls gegen die Vereinbarung. Es seien keine ausreichenden Fortschritte erzielt worden, hieß es. May rief das Parlament dagegen dazu auf, dem Brexit-Abkommen zuzustimmen. In der Debatte sprach die Premierministerin von einem "guten Abkommen". Eine erneute Ablehnung durch das Parlament sei gefährlich, so May: "Die Gefahr für diejenigen von uns, die liefern wollen, die an das britische Volk glauben und der Brexit-Abstimmung gerecht werden wollen, ist, dass wenn es heute Nacht eine Ablehnung gibt und das Abkommen nicht durchkommt, dann gibt es die Gefahr, dass der Brexit verloren werden kann." Für den Mittwoch ist nun eine Abstimmung darüber geplant, ob Großbritannien ohne Abkommen aus der EU austritt. Findet sich auch dafür keine Mehrheit, soll am Donnerstag über eine Verschiebung des Austrittstermins entschieden werden. Großbritannien will nach bisherigem Stand die EU am 29. März verlassen. Bei einem Brexit ohne Vertrag werden erhebliche wirtschaftliche Folgen für beide Seiten befürchtet.