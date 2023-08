Soziologe Olaf Bernau über den Putsch in Niger: "Die Menschen sind vom Westen extrem enttäuscht"

Umsturz in Westafrika

von Leon Koß Erst Mali, dann Burkino Faso, jetzt Niger: In der Sahel-Region wird eine Regierung nach der anderen vom Militär entmachtet. Auf den jüngsten Putsch reagiert die EU mit Sanktionen und Drohungen. Ein Fehler, sagt der deutscher Niger-Experte Olaf Bernau.

Bevor wir über den Putsch sprechen: Sie bereisen jedes Jahr die Region. Was würden Sie jemandem, der nicht viel über den Staat Niger weiß, als erstes über das Land erzählen?

Am meisten fasziniert mich, dass die Bevölkerung in Niger eine multikulturelle und multilinguale Gesellschaft ist. Im Norden des Landes leben die nomadisch geprägten Tuareg, im Süden eher Ackerbauern. Um zu überleben, muss man kooperieren, und ich habe dort viel über Toleranz im Alltagsleben gelernt. Gleichzeitig ist die Armut enorm, gerade junge Menschen leiden extrem unter Perspektivlosigkeit.