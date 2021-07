Sehen Sie im Video: Nord- und Südkorea beenden Funkstille – Beziehungen"möglichst früh" wieder erholen.









Nord- und Südkorea wollen wieder miteinander sprechen. Nach monatelanger Unterbrechung haben beide Staaten ihre direkten Verbindungskanäle wiederhergestellt. Das teilten beide Länder am 68. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags zur Beendigung des Korea-Kriegs mit. Südkoreas Präsident Moon Jae In tauscht nach Angaben seines Büros seit April persönliche Briefe mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un aus. Dabei hätten sie sich auch auf die Wiederherstellung der Kommunikationsverbindungen geeinigt. Der Schritt werde zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen beitragen. Nordkorea hatte im Juni des vergangenen Jahres einseitig alle Kommunikationskanäle zwischen den Regierungen und den Militärs beider Länder gekappt. Die kommunistische Regierung in Pjöngjang reagierte damit auf Propaganda-Aktionen konservativer südkoreanischer Aktivisten und nordkoreanischer Flüchtlinge an der Grenze, die gegen die Führung in Nordkorea gerichtet waren. Seoul wurde vorgeworfen, nichts gegen die Aktionen zu unternehmen. Auch die Hotline zwischen dem Präsidialamt in Seoul und dem Büro des nordkoreanischen Machthabers waren von der Maßnahme Nordkoreas betroffen. Alle Koreaner wünschen sich, dass sich die bilateralen Beziehungen von den Rückschlägen "so früh wie möglich" wieder erholen, heißt es in den nordkoreanischen Staatsmedien.

Mehr