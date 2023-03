von Daniel Wüstenberg Die Ermittlungen kommen offenbar voran, doch der Fall bleibt hochbrisant. Hat eine pro-ukrainische Gruppe die Anschläge auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 verübt? Jüngste Medienberichte legen dies nahe, etliche Fragen bleiben aber offen. Eine davon: Was passierte im September 2022 im Rostocker Hafen?

Fast zeitgleich gingen sie am Dienstagabend mit ihren Recherchen an die Öffentlichkeit. Die "New York Times" sowie ein Verbund von ARD und "Zeit" legten offen, was Geheimdienste und Behörden über die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines vor rund einem halben Jahr herausgefunden haben sollen.