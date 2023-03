von Mirjam Bittner Taucher könnten für die Sabotage an Nord Stream verantwortlich sein, darauf deuten Recherchen mehrerer Medien hin. Wie fühlt es sich an in 80 Metern Tiefe? Ein professioneller Tiefseetaucher antwortet.

Arthur Hollmann ist Berufstaucher. Er kennt sich in den Tiefen der See aus, in denen eine so geheime Operation stattgefunden hat, wie die Sabotage an Nord Stream. Bisher weiß man noch wenig darüber, was an diesem 26. September 2022 genau geschah. Die Nato hielt die Explosionen an den Gaspipelines schnell für "das Resultat von absichtlichen, rücksichtslosen und unverantwortlichen Sabotageakten". Doch die Frage, wer nun konkret dafür verantwortlich ist, bleibt unbeantwortet.

Arthur Hollmann ist Tiefseetaucher und war selbst 20 Jahre lang bei der Marine. Heute ist er selbstständig und betreibt die Firma Uxoos in Amsterdam, Niederlande, die unter anderem übrig gebliebene Kampfmittel unter Wasser entfernt.