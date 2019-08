Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den jüngsten Raketentest als Reaktion auf eine Militärübung der USA gemeinsam mit Südkorea bezeichnet. Es sei eine Gelegenheit gewesen, eine angemessen Warnung zu senden, sagte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Getestet wurden demnach neuartige taktische Lenkflugkörper, die zielgenau eine kleine Insel vor der Ostküste getroffen hätten. Der Test habe die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Waffe bestätigt, hieß es weiter. Es war Nordkoreas vierter Raketentest binnen zwei Wochen. Die Führung in Pjöngjang hatte die gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas als Verstoß gegen diplomatische Absprachen kritisiert. Solche Manöver nötigten Nordkorea dazu, die eigene Waffenentwicklung voranzutreiben. Sollte es weiter solche feindseligen Militärübungen geben, sei Nordkorea gezwungen, einen neuen Weg einzuschlagen. Die US-Regierung äußerte sich gelassen. Entscheidend sei, die Tür für Verhandlungen offen zu halten, sagte Verteidigungsminister Mark Esper. Kim und US-Präsident Donald Trump hatten bei einem Treffen am 30. Juni neue Gespräche über eine atomare Abrüstung Nordkoreas verabredet. Bislang sind diese aber noch nicht in Gang gekommen.