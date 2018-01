Feuerwerk erleuchtet den Himmel über Pjöngjang. In der nordkoreanischen Hauptstadt wird das Neue Jahr begrüßt. Diese Bilder der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zeigen Schaulustige, die sich auf dem Kim Il Sung Platz versammelt haben, um zu feiern. Manche posierten vor einer Eisskulptur, die eine Interkontinentalrakete zeigen soll. Was das neue Jahr für die koreanische Halbinsel bringen wird, beschäftigt viele Menschen rund um die Welt. Die Spannungen haben sich in den vergangenen Monaten nach neuen Raketen- und Atomtests des Nordens verschärft. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sagte in seiner Neujahrsansprache am Montag, die USA könnten niemals Krieg gegen ihn oder das Land erklären. "Die gesamten Vereinigten Staaten liegen in Reichweite unserer Kernwaffen und auf meinem Schreibtisch steht immer ein Atomknopf. Das ist keine Drohung, sondern die Realität", sagte Kim. Nordkorea werde aber nur Atomwaffen einsetzen, wenn die Sicherheit des Landes bedroht sei. Gleichzeitig zeigte sich Kim offen für Gespräche mit dem Süden und zog die Entsendung einer nordkoreanischen Delegation zu den Olympischen Winterspielen in Südkorea im Februar in Erwägung. Südkorea reagierte positiv auf Kims Neujahrsansprache. Man hoffe auf Gespräche zwischen Nord und Süd, um Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen, teilte ein Sprecher des südkoreanischen Präsidialamts in Seoul mit.