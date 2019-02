Eine öffentlichkeitswirksame Inszenierung. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un reist mit dem Zug zu seinem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump, das kommende Woche in Vietnam stattfinden soll. Kim sei bereits am Samstag abgefahren, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Nordkoreas. Die Strecke ist tausende Kilometer lang. Kim werde von einer hochrangigen Delegation begleitet. Bilder seiner Abreise wurde durch die nordkoreansichen Staatsmedien verbreitet. Trump besteht darauf, dass Nordkorea sein Atomprogramm aufgibt. Der Republikaner und Kim wollen am 27. und 28. Februar in Hanoi zusammenkommen. Dort wurden am Wochenende bereits Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ein erstes Treffen zwischen den beiden fand im vergangenen Juni in Singapur statt. Dabei hatten Trump und Kim zugesagt, die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu machen. In den Verhandlungen dazu sind nach US-Angaben bislang aber kaum Fortschritte erzielt worden, weshalb die USA ihren Sanktionsdruck auf Nordkorea aufrechterhalten. Kurz vor der Abreise Kims hatte es ein Zeichen der Schwäche aus Pjöngjang gegeben. Machthaber Kim lies die Essensrationen der Bevölkerung um fast die Hälfte kürzen. Grund seien unter anderem hohe Temperaturen im Land und die UN-Sanktionen.