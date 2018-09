US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un könnten sich bald erneut treffen. Das sagte die Sprecherin des US-Präsidialamtes Sarah Sanders: "Der Präsident hat einen sehr warmen und positiven Brief von Kim Jong Un bekommen" In diesem Brief habe Kim um ein weiteres Treffen gebeten, sagte Sanders. Es werde bereits geprüft, wie dies zeitlich eingeplant werden könne und welcher Ort dafür infrage komme: "Wir werden Sie informieren, wenn wir mehr wissen. Aber das ist etwas, was wir wollen. Und wir arbeiten schon daran, dass es möglich wird." Trump und Kim hatten sich erstmals im Juni in Singapur getroffen, um über das umstrittene nordkoreanische Atomwaffenprogramm zu beraten. Kim erklärte sich zu einer Denuklearisierung Nordkoreas bereit, wurde aber nicht konkret. Nach dem Treffen erklärte Trump, Nordkorea stelle keine atomare Gefahr mehr dar. Seitdem seien viele Fortschritte gemacht worden, sagte Sanders: "Es sind einige Dinge passiert, zum Beispiel sind die Geiseln zurückgekehrt. Es gab keine Raketenstarts oder Atomversuche. Und der historische Gipfel und auch dieser Brief sind Zeichen für einen guten Weg, den wir weitergehen wollen." Sanders verwies auch darauf, dass bei der Militärparade zum 70. Jahrestag der Gründung Nordkoreas am Sonntag nicht das Atomarsenal des kommunistischen Staates präsentiert worden sei. Trump hatte das als "große und positive Erklärung Nordkoreas" gewertet. Trotz dieser Worte waren nach dem Gipfel im Juni auch andere Töne zu hören. Zuletzt hatte Trump eine Reise seines Außenministers Mike Pompeo nach Nordkorea abgesagt und dies mit dem Mangel an Fortschritten bei der Denuklearisierung begründet.