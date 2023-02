Nordkoreas Staatsfernsehen veröffentlicht Fotos, die Staatschef Kim Jong Un mit seiner Frau und seiner Tochter zeigen. Der Familienauftritt nährt Spekulationen, dass Kim seine Tochter als seine mögliche Nachfolgerin in Stellung bringen will.

Das nordkoreanische Staatsfernsehen veröffentlichten Fotos, die den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un mit seiner Frau und seiner Tochter zeigen. Die Bilder sollen am Dienstag, bei einem Bankett anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der koreanischen Volksarmee entstanden sein. Es war einer der sehr seltenen öffentlichen Auftritte von Kims Tochter, deren Alter auf neun oder zehn Jahre geschätzt wird. In den Staatsmedien wurde sie wohlwollend als "respektiert" und "geliebt" bezeichnet. Der Familienauftritt nährte Spekulationen, dass Kim seine Tochter als seine mögliche Nachfolgerin in Stellung bringen will. Anlässlich des Jubiläums rief Kim zum weiteren Ausbau des Militärs auf. Dafür müssten alle Anstrengungen verdoppelt und mehr für die Entwicklung des Landes getan werden, sagte Kim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA in seiner Rede. Internationalen Beobachtern zufolge zeigen kommerzielle Satellitenbilder, dass sich nordkoreanische Truppen auf eine große Militärparade vorbereiten, die noch für diese Woche erwartet wird. Kim nutzte in der Vergangenheit Paraden, um mit der Präsentation neuer ballistischer Raketen die Waffenstärke seines Landes zu demonstrieren.