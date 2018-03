China hat den Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nach tagelangen Spekulationen nun bestätigt. Dieser sucht vor dem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen mit den USA offenbar den Schulterschluss zu seinem traditionellen Verbündeten. Kim sei demnach in Peking gewesen und mit Präsident Xi Jinping zusammengekommen. Das international isolierte Nordkorea habe zugesichert, auf der koreanischen Halbinsel abzurüsten. Xi habe im Gegenzug versprochen, seine Freundschaft mit dem Nachbarn aufrechtzuerhalten. Kim habe von einer Verbesserung der Lage auf der koreanischen Halbinsel gesprochen, weil er die Initiative ergriffen und Vorschläge für Friedensgespräche vorgelegt habe, berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Nordkorea sei bereit zu einem Treffen mit den USA. Beide Länder haben sich gegenseitig mit Zerstörung gedroht. Der Westen dringt auf eine atomare Abrüstung Nordkoreas. Kim war den chinesischen Angaben zufolge von Sonntag bis Mittwoch in Begleitung seiner Frau in China. Es war seine erste bekannte Auslandsvisite seit der Amtsübernahme 2011. Xi habe eine Einladung Kims für einen Gegenbesuch in Nordkorea angenommen, berichtete zudem die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Das US-Präsidialamt teilte mit, von China über das Treffen unterrichtet worden zu sein. Der internationale Druck auf Nordkorea zeige Wirkung. Ein südkoreanischer Regierungsvertreter sagte, die Berichte seien positiv zu bewerten.