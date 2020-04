Kim Jong Un - hier Archivbilder - ist laut Medienberichten nach Operation in medizinischer Behandlung: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wird - südkoreanischen Medienberichten zufolge - nach einem Eingriff infolge einer Herz-Kreislauf-Erkrankung weiter medizinisch betreut. Die "Daily NK", eine Website, die hauptsächlich von nordkoreanischen Überläufern betrieben wird, zitierte nicht näher bezeichnete Insider innerhalb des isolierten Staates. Demzufolge erholt sich Kim in einer Villa im Mount-Kumgang-Resort in Hyangsan an der Ostküste, nachdem er dort am 12. April in einem Krankenhaus den Eingriff hatte vornehmen lassen. Über Kims Gesundheitszustand wird verstärkt spekuliert, seitdem er den Feierlichkeiten beim Nationalfeiertag ferngeblieben war, als der Geburtstag des nordkoreanischen Gründervaters und zugleich seines Großvaters Kim Il Sung am 15. April begangen wurde. Kims Gesundheitszustand habe sich in den letzten Monaten aufgrund von starkem Rauchen, Übergewicht und Überlastung verschlechtert, schreibt der Daily NK-Bericht. Das südkoreanische Vereinigungsministerium, das sich um Angelegenheiten zwischen den beiden koreanischen Staaten kümmert, lehnte einen Kommentar bisher ab.