Ein Mann aus Nordkorea hat es offenbar geschafft, nach Südkorea zu fliehen. Das teilte das südkoreanische Militär am Mittwoch mit. Der Mann wurde lokalen Medien zufolge am Dienstagabend zum ersten Mal gesichtet, wie er den Stacheldrahtzaun auf der nordkoreanischen Seite überquert hatte. Demnach habe er es im Anschluss in die entmilitarisierte Zone geschafft, die zwischen den beiden Staaten liegt. Daraufhin habe das Militär den Mann in Gewahrsam genommen. Der Sprecher des südkoranischen Militärs Kim Joon-Rak sagte dazu: "Bislang gab es keine ungewöhnlichen Aktivitäten der nordkoreanischen Truppen. Soweit ich weiß, hat die Person bereits ihren Willen geäußert, dass sie nach Südkorea überlaufen wollte. Ich bin nicht in der Lage, weitere Einzelheiten zu nennen, da die Ermittlungen noch laufen." Nord- und Südkorea befinden sich seit 1953 in einem Waffenstillstand, weil der Koreakrieg nicht mit einem Friedensvertrag beendet wurde.