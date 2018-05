Der US-Präsident Donald Trump nahm die aus nordkoreanischer Haft freigelassenen drei US-Bürger am Donnerstag auf dem Militär-Stützpunkt Andrews nahe von Washington D.C. persönlich in Empfang. Sie kamen zusammen mit dem Außenminister Mike Pompeo im gleichen Flugzeug direkt aus Nordkorea. Dabei handelte es sich um drei Amerikaner koreanischer Abstammung, die nach mehrjähriger Gefangenschaft freigelassen wurden. Die Verwürfe für die Haft waren unter anderem angebliche Umsturzversuche. Nun waren sie einfach nur glücklich, auf amerikanischen Boden zu sein. Kim Dong-chul zu den Bedingungen in der nordkoreanischen Haft: "Wir wurden unterschiedlich behandelt. Ich musste viel arbeiten. Aber man hat mich auch bei Krankheit behandelt." US-Präsident Trump dankte am Donnerstag Nordkoreas Diktator Kim Jong-un für die Freilassung der Gefangenen. Das war ein wichtiger Schritt für den anstehenden Gipfel: "Mein größter Erfolg wird sein - und dies ist ein Teil davon - wenn wir die gesamte Halbinsel denuklearisiert bekommen." Das geplante Gipfeltreffen zwischen Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll vermutlich in Singapur stattfinden. Außenminister Mike Pompeo war zu Besprechungen nach Nordkorea geflogen. Ort und Zeitpunkt des Treffens stünden fest, twitterte Donald Trump. Die genauen Details sollen jedoch erst in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.