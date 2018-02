Ein geplantes Treffen von US-Vizepräsident Mike Pence mit Vertretern Nordkoreas am Rande der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang wurde amerikanischen Angaben zufolge in letzter Minute abgesagt. Nordkorea habe das Treffen zunächst hinausgezögert und schließlich platzen lassen, sagte der Stabschef von Pence, am Mittwoch in einer Erklärung. Dies sei geschehen, nachdem Pence nordkoreanische Menschenrechtsverletzungen verurteilt und Pläne für neue Wirtschaftssanktionen bekanntgegeben habe. Ursprünglich war geplant gewesen, dass auch die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un bei diesem Treffen mit US-Vizepräsident Pence in Südkorea hätte mit dabei sein sollen.