Sehen Sie im Video: Nordkorea bestätigt den offiziell ersten Corona-Ausbruch seit Pandemiebeginn.









STORY: Nordkorea bestätigt offiziell den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren und ordnet umgehend einen landesweiten Lockdown an. In der Stadt Pjöngjang sei eine Untervariante der hochgradig ansteckenden Omikron-Variante entdeckt worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Einzelheiten über Fallzahlen oder den Infektionsursprung wurden nicht bekannt. Machthaber Kim Jong Un soll auf einer Sitzung der Arbeiterpartei über Reaktionen auf den Ausbruch beraten haben. Demnach wies Kim alle Städte und Landkreise des Landes an, ihre Regionen "streng abzuriegeln", um die Ausbreitung zu unterbinden. Auch medizinische Notfallreserven seien zu mobilisieren, schrieb KCNA.

